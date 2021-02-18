«Что-нибудь получится!»: Лиза Галкина в кремовом костюме показала папе, как работает над талией  

Дочери Максима Галкина и Аллы Пугачевой всего семь лет, но уже сейчас понятно, что она вырастет очень симпатичной девушкой. У малышки прекрасные длинные волосы, она отлично двигается и танцует, любит красиво одеваться, занимается йогой и плаванием. Да к тому же уже сейчас работает над своей талией! По крайней мере, пытается это делать.

Фан-аккаунт, посвященный жизни и творчеству звездной семьи, разместил видеоролик, где юная блондинка в кремовом костюме старательно крутит обруч, делая это весьма энергично. Клип, судя по всему, снимал ее отец, который одобрительно в конце протянул: «О-о-о».

Не смогла пройти мимо такого зрелища и Примадонна. Алла Борисовна отметилась в социальных сетях. В комментариях под видео она написала: «Если долго мучиться, что-нибудь получится!»

«У Лизы точно все получится! Характер мамин, железный!», «У такой очаровашки получится все! Сто процентов», «Забавная какая, уже про фигуру думает», «Ну какая же невозможно милая девочка растет», «Обожаю Лизу, нереально милый ребенок, артистка будущая», — высказались в Сети фолловеры.

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