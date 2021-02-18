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Сын Валентины Легкоступовой едва не сцепился в студии «Пусть говорят» с ее последним мужем

Матвей заявил, что Юрий Фирсов довел его до клиники неврозов.

Сын Валентины Легкоступовой едва не сцепился в студии «Пусть говорят» с ее последним мужем
Валентина Легкоступова. Фото: Globallookpress.com

Сын певицы Валентины Легкоступовой Матвей в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале едва не сошелся врукопашную с ее последним мужем яхтсменом и спортсменом Юрием Фирсовым.

Сын Валентины Легкоступовой
Сын Валентины Легкоступовой. Фото: кадр из шоу «Пусть говорят»

Как отметил Матвей, мужчина не раз выгонял его из квартиры матери. В какой-то момент молодому человеку это все надоело. Он стал собирать вещи и вдруг в этот момент на пороге появился яхтсмен с двумя ножами. По словам Матвея, Фирсов бросил в него ножи и несколько раз ударил кулаком по лицу. В итоге парень угодил в клинику неврозов. Сам яхтсмен в студии утверждал обратное.

«Это не я, а он кидался на меня с заточкой в форме вилки. Матвей специально приготовил ее. Его даже мать боялась, поскольку он всем угрожал».

Юрий Фирсов

Напомним, что Фирсов, как он уверяет, после смерти жены не хочет бороться за свою часть наследства. По его словам, в квартире певицы остался его рюкзак, в котором было почти 20 тысяч долларов. Это его деньги с продажи яхты. Именно их он и хочет получить обратно. Зато на днях о своих правах на наследство неожиданно заявил второй муж Легкоступовой Алексей Григорьев.

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Алексей ГригорьевВалентина ЛегкоступоваПервый каналПрограмма "Пусть говорят"Юрий Фирсов