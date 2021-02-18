«Он, наверное, уже взрослый»: Сергей Пенкин впервые рассказал о своем внебрачном ребенке

Музыкант Сергей Пенкин, которому несколько дней назад исполнилось 60 лет, впервые рассказал о своем внебрачном наследнике. Как отметил исполнитель, на этот счет он распространяться вообще-то не любит, но точно знает, что ребенок у него есть.

«Он, наверное, уже взрослый. Потому что его мама была певица, мы вместе работали в гостинице «Космос». Сергей Пенкин

Отметим, что в упомянутой выше гостинице Сергей Пенкин работал еще в восьмидесятых годах прошлого века. То есть сейчас его наследнику уже в районе сорока лет.

Также певец на своем юбилее отметил, что рад поздравлению от певицы Аллы Пугачевой и ее мужа телеведущего Максима Галкина. Примадонна, к примеру, по телефону сказала очень теплые слова в адрес юбиляра: «Сереженька, дорогой, поздравляю тебя с юбилеем. Главное, чтобы ты был здоров. Ты прекрасный человек, я это знаю. Прекрасный артист!»

Напомним, что Сергей Пенкин официально только раз был женат. В начале двухтысячных годов он несколько лет жил с журналисткой Еленой Проценко, сообщает «Комсомольская правда».

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