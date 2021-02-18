«Как красиво мокрые бедра смотрятся!»: Климова в нюдовом купальнике эффектно позировала у воды

Актриса Екатерина Климова, как и многие россияне, любит комфортный и спокойный отдых в Турции. Звезда сериала «Бедная Настя» частенько бывает здесь с детьми. А последний раз она навестила любимый курорт вместе со старшей дочерью Лизой Хорошиловой, которая уже учится в МГУ на журналиста.

Знойная брюнетка призналась, что отдых со взрослой наследницей порядком отличается от суетной поездки с более младшими детьми. А их, напомним, у артистки еще трое, два мальчика-школьника и малышка-дочь, которая еще посещает детский сад.

Вместе с Елизаветой Екатерина насладилась релаксом в спа-салоне пятизвездочного отеля, где она остановилась, безмятежными солнечными ваннами у моря и пляжными забавами. А еще Климова порядком пополнила свой альбом снимками в купальных костюмах, которые до сих пор обсуждаются ее поклонниками в фан-аккаунтах. Пожалуй, один из самых ярких – это кадр у водопада, где звезда предстает в нюдовом секси-облачении по фигуре, который не может скрыть ни один ее великолепный изгиб.

Любимица публики эффектно согнула одну ножку в колене, показав ее в лучшем виде. Многие обратили внимание, что под каплями воды она стала выглядеть еще более впечатляющей.

«Как красиво мокрые бедра смотрятся!», «Климова, купальник и водопад – это смертельное оружие!», «Умопомрачительная женщина», «Это преступление выглядеть так роскошно!», «Кто тебя создал такую?» — с восторгом прокомментировали увиденное ее почитатели в Сети.

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