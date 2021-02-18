Акцент на стройность: 52-летняя Стриженова в строгом костюме с юбкой-карандашом появилась в кадре

Екатерина Стриженова почти четверть века является лицом Первого канала. Актриса начала карьеру телеведущей с программы «Доброе утро!», и по сей день будит своим приятным голосом и энергетикой россиян.

Кроме того, Стриженова ведет шоу «Время покажет». И если на «Добром утре» она может себе позволить стиль кэжуал, а также яркие расцветки и принты в нарядах, то в ток-шоу на политические и социальные темы – более строгий дресс-код. И Стриженова соблюдает его со свойственной ей элегантностью и женственностью.

На этот раз теледива появилась в кадре в строгом черном костюме-тройке, состоящем из пиджака, жилета и юбки-карандаша. Изюминкой наряда стал ряд пуговиц на юбке, который выстроил правильную вертикаль в образе и визуально удлинил ноги звезде. Завершили аутфит вишневые лодочки.

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