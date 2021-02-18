Как советует Хромченко: Решетова выгуляла трендовое трикотажное платье фасона «труба»

Не так давно Эвелина Хромченко в эфире Первого канала сделала обзор трендовых трикотажных вещей. И показала самое хитовое платье сезона, которое назвала «трубой».

«Самое модное трикотажное платье, такой вот «чехол», я бы сказала, «труба», которое можно носить самыми разными способами», — отметила ранее Хромченко, комментируя наряд на модели.

Такое модное платье может быть как силуэтным, так и мешковатым, подчеркивала Хромченко. И ее рекомендациям последовала модель Анастасия Решетова. Телеведущая показала свою обновку в микроблоге: она нарядилась в бордовое платье-«трубу» с открытыми плечами. Оно подчеркнуло безупречную фигуру бывшей подруги Тимати, а также визуально удлинило ее.

К слову, Хромченко отмечала, что такие фасоны платьев, как у Решетовой, подойдут модницам абсолютно любого возраста.

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