«Не выйдет из моды, сделает стройнее»: Хромченко показала универсальное платье, очень актуальное в этом сезоне

Наряд не диссонирует с маской при выходе в свет.

Женщинам, которые не обладают модельной внешностью и раньше не всегда было просто подобрать облачение для выхода в свет. А теперь вдвойне, ведь публичные места в период пандемии можно посещать исключительно в защитных масках., которые значительно снижают уровень лоска и «спорят» с одеждой. Тем не менее, выход есть.

Эвелина Хромченко на «Модном приговоре» Первого канала показала платье, которое обладает целым рядом достоинств. Да к тому же вполне вписывается в пандемийный стиль.

«Платья такого характера, не слишком подчеркивающие фигуру, разделяющие тело яркой вертикалью, да еще и дробно показывающее рисунок в одной из частей, маску «съедают» своей авангардностью. Маска не будет ему мешать. Этот фасон никогда не выйдет из моды, сделает вас стройнее, вытянет вас в вертикали и «выдержит» маску. Я считаю, что вам очень повезло встретиться с этим платьем», — сказала Эвелина героине проекта после фэшн-преображения.

Отметим, что Александр Васильев и ранее советовал корпулентным дамам обращать внимание на комплекты с вертикальными линиями, а также асимметрией. Эти приемы корректируют фигуру, делая ее стройнее.

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