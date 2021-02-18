Игры с огнем: Орбакайте за ужином удивила дочку от Земцова фокусом со свечой

49-летняя Кристина Орбакайте – многодетная мама. У нее есть взрослый сын Никита от первого брака с музыкантом Владимиром Пресняковым, 22-летний Дени, отцом которого является бизнесмен Руслан Байсаров, и восьмилетняя Клавдия, рожденная в союзе с Михаилом Земцовым.

Сейчас семья дочки Примадонны демонстрирует настоящую идиллию – они проживают в Нью-Йорке, где встретили Новый год, и стараются каждый день устраивать семейное веселье и вместе проводят досуг.

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Накануне за ужином Орбакайте решила удивить дочку фокусом. Перед собой она поставила подсвечник с тремя горящими свечами.

— Что сейчас будет?, — спросила дочь. — Фокус, — ответила мама.

«Фокус со свечками?», — переспросила Клава. И мама загадочно улыбнулась. После чего на счет три она взяла и затушила пальцами горящие фитили трех свечей. И в финале видео победно улыбнулась, уверенная в том, что больше никто не сможет повторить этот фокус.

Подписчики умилились забавному видео Орбакайте. Они по традиции отметили, как сильно Кристина похожа на маму. Не ускользнул от пристального взгляда фолловеров и Михаил Земцов: глава семейства тоже был в кадре, но на заднем плане – он весь был поглощен гаджетом.

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