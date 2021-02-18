Ярче звезд: Киркоров в розово-голубом прикиде и цветных очках позировал на фоне сугробов

53-летний Филипп Киркоров недавно предстал перед поклонниками в новом образе. Певец появился на шоу «Маска», в котором является одним из членов жюри, седовласым солидным мужчиной.

Артиста не узнали его коллеги, настолько сильно он преобразился. Однако, не прошло и недели, как «король отечественной эстрады» снова вернулся к эпатажу и яркости.

На новых кадрах Киркоров позирует в розово-голубом прикиде, на бомбере которого красовался фламинго, со стильной укладкой и ярким аксессуаром – разноцветными очками. В руках звезды – клатч с обезьянкой.

«Зима для того и создана в белых тонах, чтобы начинать жизнь с белого листа…», — философски заметил Киркоров.

Подписчики поспешили заметить, как сильно Киркорову идут яркие цвета: «Тот случай, когда белые волосы молодят», «Белый это прекрасно, но Филипп, как же вам идут яркие цвета!», «Филипп, Вы такой яркий на фоне чистого белого снега! Вам очень идет!», «Как изменился, помолодел так лет на 20 супер! Имидж поменял не налюбоваться», «Новый образ просто бомба».

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