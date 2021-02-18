Мама на стиле: Марина Кравец вышла в свет в total black look

Звезда шоу Comedy Club черной футболке и брюках в тон запечатлелась с Владимиром Вдовиченковым.

36-летняя звезда шоу Comedy Club Марина Кравец в прошлом году впервые стала мамой. Эффектная брюнетка тщательно скрывала свое «интересное положение», и лишь когда малышка Вероника появилась на свет, обнародовала фото из роддома. Сейчас актриса не афиширует свое материнство, лишь изредка может засветить малышку в микроблоге. Но личико наследницы, как водится у звезд, она скрывает от посторонних.

Накануне в столичном кинотеатре прошла премьера фильма «Батя!» с Владимиром Вдовиченковым в главной роли. Многие селебрити посетили мероприятие и запечатлелись с героем картины.

Марина Кравец тоже не пропустила тусовку и посетила ее в стильном образе total black look. Она облачилась в однотонную футболку, брюки и лодочки. Сумочку Prada, -разумеется, черного цвета, — звезда перекинула через плечо.

Кравец для выхода в свет выбирает комфортные и удобные наряды, отсылающие к ее новому статусу мамы. А вот для съемок в кадре она преображается в настоящую диву.

Смотрите также