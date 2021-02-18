«Самая лучшая на свете»: Бородина показала свою моложавую и красивую бабушку

Накануне телеведущая Ксения Бородина вместе с дочками отправилась в дом своего детства – к бабушке. У родственницы инстадивы, Галины, как называет ее сама внучка, день рождения. Ей исполнилось 84 года.

Бородина встретилась с именинницей, подарила ей подарки и окунулась в воспоминания о своем детстве. Она жила в этой квартире, и бабушка Галя очень много сил вложила в воспитание внучки.

«Самая лучшая на свете! Спасибо тебе за все, за все, что ты сделала для меня и не только в этой жизни», — обратилась к бабушке в микроблоге звезда. И подчеркнула: «Такой души, как у тебя, на всем свете не найти! Спасибо, что воспитала меня и так помогла мне в этой жизни».

Бородина запечатлелась с именинницей и ее правнучками. Бабушка телеведущей в свои 84 года выглядит достаточно молодо и, несомненно, красива.

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