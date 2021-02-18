«По фото понятно?»: Кошкина с белокурыми волосами и в платье с рюшами спародировала Рудковскую

30-летняя Яна Кошкина, звезда сериалов и юмористического шоу «Однажды в России», давно полюбилась зрителю. Несомненный актерский талант плюс яркая внешность обеспечили красавице востребованность на отечественном телевидении – девушка не только является одной из ведущих звезд ТНТ, но и снимается в многосерийных проектах других крупных федеральных каналов.

В юмористическом шоу «Однажды в России» Кошкина часто примеряет на себя различные роли. Но на этот раз перевоплощение произошло не только внутреннее, но и внешнее – брюнетка облачилась в блондинку и нарядилась в яркое платье с рюшами.

«Интересно, по фото понятно кто есть кто?», — спросила поклонников Кошкина.

Оказалось, что Кошкина сыграла в шоу пародию на Яну Рудковскую, известного продюсера и бизнесвумен. Актриса позировала на камеру и поделилась снимком в микроблоге. Поклонники актрисы сразу угадали образ звезды.

«Яна, ты чистая Яна Рудковская в этом сюжете!», «Яна…Аж не узнал…», «Смотрел этот выпуск все красавцы и красавицы особенно ты Яна», «Тебе идет этот цвет и прическа, носик бомба», «Яна, Вас не узнать! Вам очень идет этот цвет», — пишут фолловеры.

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