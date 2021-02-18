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Мамина умница: пятилетняя дочка Екатерины Климовой вслед за Лизой Галкиной поиграла на фортепиано

Белла Месхи растет очень любознательной девочкой, на радость маме и папе.

Мамина умница: пятилетняя дочка Екатерины Климовой вслед за Лизой Галкиной поиграла на фортепиано
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimovagram/

В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут семилетние двойняшки Лиза и Гарри. Дети уже отлично знают французский язык и свободно на нем разговаривают, а также с удовольствием играют на фортепиано. Недавно мама проверила, насколько правильно Лиза исполняет произведение Грига «В пещере горного короля» и осталась довольна дочкой – наследница не сделала ни единой ошибки.

Вслед за Лизой Галкиной села за фортепиано и пятилетняя дочка Екатерины Климовой от актера Гелы Месхи Изабелла. Малышка старательно перебирала клавиши, и мама запечатлела музицирующую наследницу, показав ее на видео в микроблоге.

 

К слову, Белла Месхи растет очень увлекающейся и любознательной девочкой. Она умеет хорошо читать, изучает английский язык, а также катается на фигурных коньках.

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