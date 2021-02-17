«Платье испортило фигуру»: Ирина Безрукова в наряде с цветочным принтом разочаровала стилиста

Ирина Безрукова, безусловно, входит в число самых красивых женщин современности. Утонченная, интеллигентная, умная и невероятно сильная. Ее хочется слушать, на нее хочется смотреть и рассматривать. К своему возрасту Ирина Безрукова, кажется, стала еще красивее, чем в молодости. Она поражает своим безупречным внешним видом, ухоженностью и всегда улыбающимся лицом.

Не так давно актриса побывала в музыкальном театре «Геликон-опера». Для выхода в свет Ирина Безрукова выбрала платье с абстрактным принтом, напоминающим розы. Снимком в этом аутфите актриса поделилась в Instagram, получив от поклонников комплименты своей красоте.

Между тем, модный эксперт Teleprogramma.pro Елена Бестави готова восхищаться Ириной Безруковой, но не ее выбором.

«На мой взгляд, это платье испортило фигуру Ирины Безруковой, — отметила Елена Бестави в беседе с Teleprogramma.pro. — Оно бесформенное, плюс абстрактный рисунок, переходящий в цветы, создает объем в абсолютно разных местах. У Ирины хорошая фигура, а платье скрыло красоту. На мой взгляд, абсолютно неудачный выбор Ирины, она потерялась во всем этом. У нее прорисованные черты лица, и рисунок платья тоже должен быть прорисован, чтобы все было гармонично. Либо должен быть более четкий крой. Мой вердикт — это платье не для красавицы Ирины Безруковой».

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — стилист с 10-летним стажем, основатель школы имиджа и стиля Bestavi Style. Обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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