Нежно целовал: Боярская в алом платье-жакете с открытыми плечами появилась с Матвеевым на премии GQ

Елизавета Боярская является не только дочкой Михаила Боярского, но и одной из самых элегантных актрис на отечественной эстраде. Она счастлива в браке с Максимом Матвеевым. Девушка готова идти за ним на край свет, но пока они только переехали обратно в Санкт-Петербург. Пара воспитывает сыновей: Андрей и Григория. При этом они успешно строят карьеру, устраивают свидания и посещают светские рауты.

17 февраля в Москве состоялось одно из первых громких событий за долгое время — премия журнала GQ «100 самых стильных». Многие звезды решили посетить это мероприятие. Яна Рудковская позировала в наряде Dior, а Елена Летучая пришла в брючном костюме. А вот Боярская выделилась из толпы. Она появилась на ковровой дорожке в алом платье-жакете с открытыми плечами. Помада в тон и убранный в хвост волосы дополнили образ леди.

Матвеев предпочел черный костюм с рубашкой и галстуком в тон. Он не просто обнимал жену на публике, но и одарил ее нежными поцелуями.

«На вас можно смотреть бесконечно», — отметили друзья пары в соцсети.

Влюбленную пару было видно сразу. Однако в этот вечер многие были счастливы. Так Николай Дроздов, которому 83 года, стал обладателем главной награды — «Самый стильный человек года». Публика с этим решением согласилась. До поздней ночи все танцевали, общались и веселились, так как давно не видели друг друга. Боярская и Матвеев были вместе весь вечер.

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