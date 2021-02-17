Жена Стаса Костюшкина озвучила сумму услуг ЖКХ, которую платит за квартиру и дом в Подмосковье

По словам Юлии, все показания с приборов учета снимает лично она.

Жена музыканта Стаса Костюшкина Юлия в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказала, сколько она вместе с мужем платит за услуги ЖКХ. У звездной семьи есть квартира в столице и дом в Подмосковье.

«Все показания с приборов учета снимаю лично я. Если брать нашу квартиру в Москве, то за коммунальные услуги выходит примерно пять тысяч рублей. Это, конечно, в среднем. Зимой чуть больше, летом чуть меньше. А в доме в Подмосковье больше сумма за коммунальные услуги. Это все-таки отдельное строение. Мы отдельно там газ и электричество оплачиваем».

Юлия Костюшкина

Ранее муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Максим Галкин заявил, что вынужден платить серьезную сумму за коммунальные услуги. Он даже экономит на лампочках для люстры, покупая не самые мощные.

Позже продюсер Иосиф Пригожин сказал, что платит в районе семидесяти тысяч рублей за коммунальные услуги в месяц.

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