«Мы в ожидании»: Ксения Бородина дала понять, что «Дом-2» может вернуться на экраны

Сенсационное событие, связанное с будущим проекта «Дом-2», произошло накануне. Четырнадцати участникам реалити-шоу, которые полтора месяца оставались в Периметре в ожидании перезапуска телестройки, объявили о закрытии Поляны.

Ребятам было предписано в двухдневный срок собрать вещи и освободить домики. Шокированные новостью те в спешном порядке принялись искать съемные квартиры и паковать вещи. Участникам заплатили зарплату только за январь, за февраль выплат не будет.

Между тем бывшая ведущая реалити-шоу Ксения Бородина в беседе с Teleprogramma.pro четко дала понять, что судьба проекта все еще окончательно не решена. Не исключено, что он вернется на экраны на другом телеканале, как и планировалось некоторое время назад.

«Сейчас руководство решает, что делать дальше с программой. Мы в ожидании», — сказала Ксения Бородина Teleprogramma.pro.

В эту среду вечером теледива вместе с мужем посетила светскую премьеру комедии «Батя», перед показом которой и прокомментировала ситуацию вокруг «Дома-2».

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