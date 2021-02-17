«Он где-то прячет от всех своего пацана»: Солнцев объяснил, почему Абрикосов в 39 лет не женат

Как отметил шоумен, он не знает, какой пацан или девчонка сможет жить с бывшим участником «Дома-2».

Шоумен Рустам Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro объяснил, почему к 39 годам бывший участник скандальной телестройки Май Абрикосов до сих пор не женат.

«Мы со Степой Меньщиковым как-то рассуждали на эту тему. Он где-то от всех прячет своего пацана. Это мое оценочное, конечно, суждение. Не знаю, какой пацан или девчонка сможет с ним жить. Если рядом нет никого — значит, никто с ним не может находиться. У него дом разваливается, а на одном обаянии никуда не уедешь. Свою половинку надо обеспечивать. Какого бы полу она ни была». Рустам Солнцев

Как заметил Солнцев, Май сегодня «в глубочайшем пролете».

«У него старый телефон и Интернет 2G. И он выходит в Сеть и клепает свою ложь. Жизнь прошла мимо Мая стороной. Он не состоятелен как мужчина. Не смог ничего сделать для самого себя. Я задираю его осознанно. Понимаете, я брезгую наркоманами. Даже бывшими. Есть у меня вот такая брезгливость», — сказал Солнцев.

Напомним, что Май Абрикосов несколько лет назад уехал жить в деревню подальше от городской суеты. Он живет в стареньком доме и перестал общаться с бывшими коллегами по скандальной телестройке.

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