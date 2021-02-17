Держались за руки: звезда Stand Up Стас Старовойтов вывел в свет вторую жену

Ирина Крючкова поддержала мужа на премьере фильма, в котором он сыграл одну из главных ролей.

23 февраля в кинотеатрах начнется показ комедии «Батя» с Владимиром Вдовиченковым в главной роли. А в эту среду, 17 февраля, в столичном кинотеатре «Иллюзион» состоялась светская премьера картины.

В числе звезд, присутствующих на ней, был замечен и исполнитель одной из ролей в фильме — известный Stand Up-комик Стас Старовойтов.

Поддержать супруга на столь важном и ответственном для него мероприятии пришла жена Старовойтова Ирина Крючкова.

Для выхода в свет Стас облачился в total black, а его супруга выбрала черное платье с цветочным принтом, с акцентом на талии и длиною в пол.

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В фильме «Батя» Стас Старовойтов играет героя, который всю жизнь пытается быть непохожим на отца, но при этом очень сильно любит его. Комик признался, что ему было очень сложно, поскольку он вырос без отца и плохо понимает эти чувства.

«Я не профессиональный актер. Поначалу косячил. Но потом перестроился. Играл в паре с Вдовиченковым. Я вырос на его фильмах», — поделился он на премьере.

Напомним, с первой женой Мариной Стас Старовойтов расстался в 2015 году. Несмотря на развод, артист принимает активное участие в воспитании дочери Марии. Девочка дружна с младшим братом Ильей, родившимся во втором браке ее папы.

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