«Это просто йога»: Давид Манукян прилег рядом с Дарьей Палей на репетиции шоу «Танцы со звездами»

В ближайшее воскресенье, 21 февраля, телеканал «Россия» покажет финал популярного шоу «Танцы со звездами». Бывший избранник теледивы Ольги Бузовой Давид Манукян и его партнерша по проекту, хореограф Дарья Палей, – одни из лидеров программы. Несмотря на то, что жюри предъявляет к этой паре завышенные требования, поскольку Давид много лет занимался танцами и даже занимал высокие места на соревнованиях, ребята явно демонстрируют бойцовские качества. В частности, Манукян в нескольких эфирах выступал с травмированной рукой.

В эти дни пара активно готовится к финалу. Дава поделился в сторис Instagram видео, на котором запечатлел, как они с Дарьей Палей весело проводят время в репетиционном зале. Вместе они прилегли на паркет.

«Мы устали, все, спать», — говорит Давид Манукян в кадре.

Но затем он объясняет фанатам, что это совсем не то, что некоторые из них подумали.

«Это просто йога», — заверил Дава подписчиков.

Стоит отметить, что Давид Манукян и Дарья Палей подружились с первых дней участия в проекте. Девушку в Сети даже называли разлучницей, считая, что она стала причиной разрыва отношений Давы и Ольги Бузовой.

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