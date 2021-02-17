«Май продает картошку и кабачки»: Солнцев рассказал, как выживает Абрикосов в глухой деревне

«Я не воспринимаю серьезно его слова и посты в Сети. Он, к сожалению, никем не стал в этой жизни. Мне, конечно, смешны его выпады. Все помнят историю с кокаином и изгнанием Мая с «Дома-2». Мне, если честно, даже не интересно, на что он живет. Я бы любил Мая, но он повел себя в свое время как шестерка.

Когда у меня начались терки с коллективом на «Доме-2», то он сразу поддержал их, хотя сначала был на моей стороне. Он — слабый человек. Я приехал из Европы, а он был такой беззубый с дурацкой татуировкой на шоу. Он всегда был отдельно от всех. Такой панк, малодушный человек».