«Май продает картошку и кабачки»: Солнцев рассказал, как выживает Абрикосов в глухой деревне

Шоумен Рустам Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал, как бывший участник «Дома-2» Май Абрикосов выживает в глухой деревне.
«Я не воспринимаю серьезно его слова и посты в Сети. Он, к сожалению, никем не стал в этой жизни. Мне, конечно, смешны его выпады. Все помнят историю с кокаином и изгнанием Мая с «Дома-2». Мне, если честно, даже не интересно, на что он живет. Я бы любил Мая, но он повел себя в свое время как шестерка.
Когда у меня начались терки с коллективом на «Доме-2», то он сразу поддержал их, хотя сначала был на моей стороне. Он — слабый человек. Я приехал из Европы, а он был такой беззубый с дурацкой татуировкой на шоу. Он всегда был отдельно от всех. Такой панк, малодушный человек».
Как отметил Солнцев, Май в этой жизни просто не случился.
«С ним что-то большое не произошло по его собственной инициативе. И в этом никто не виноват. У него, насколько я знаю, нет денег. Май продает картошку и кабачки. Как-то кто-то пошутил на этот счет. Он живет натуральным хозяйством», — сказал Солнцев.
Напомним, что Май Абрикосов несколько лет назад уехал в деревню, подальше от городской суеты. Он живет в стареньком доме и перестал общаться с бывшими коллегами по скандальной телестройке.