«Неприятное наказание»: Яна Кошкина сообщила о болезни

Популярная актриса и невероятно эффектная девушка Яна Кошкина призналась в Instagram, что сейчас переживает не самое лучшее время. Звезда рассказала, что от природы обладает очень острым обонянием и вот теперь она его лишилась по причине жуткого насморка. Яна Кошкина призналась, что в ближайшее время ей придется круглосуточно пользоваться носовыми платками.

«Матушка-природа наградила меня каким-то нечеловеческим «нюхом». Он у меня чересчур обостренный. Чувствую все за несколько десятков метров. Признаюсь, иногда это очень мешает. Но я так привыкла к этой странной особенности, что насморк и заложенный нос во время простуды — самое неприятное наказание для меня», — поделилась Яна Кошкина.

Звезда, вероятно, решила не обращаться к врачам. Советов, как избавиться от мучающей ее заложенности носа, Яна спрашивает у своей аудитории.

«Чем быстро вылечить? Спасайте», — обратилась Кошкина к поклонникам.

Те тут же отозвались и накидали ей свои рецепты эффективного лечения насморка.

Стоит напомнить, что буквально на днях Яна Кошкина порадовала свою маму, подарив ей кроссовер канареечного цвета.

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