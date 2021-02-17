Затмила всех: 15-летняя дочка Волочковой в косухе и леопардовой юбке пришла на спектакль к маме

Ариадна живет у отца Игоря Вдовина и его невесты Елены. Но на этот раз она не только поддержала родительницу, но и сама подготовила выступление.

Анастасия Волочкова не так давно рассталась со своим таинственным женихом. Больше года она скрывала от всех личность возлюбленного. Примечательно, что из-за появления в особняке балерины мужчины, вскоре дочка девушки, Ариадна, предпочла съехать. Ее отношения с мамой становились напряженными, а потом отец Игорь Вдовин предложил ей свою помощь. В итоге 15-летняя девочка стала жить с ним и его невестой Еленой.

больше по теме Волочкова в гипюровом топе и «рваных» джинсах с вышивкой наведалась в ресторан Балерина устроила себе вечерний выход в свет после усиленной репетиции.

В интервью Волочкова признавалась, что ее наследницу просто переманили. Она отмечала, что ей очень больно. Однако теперь ее отношения с Ариадной улучшаются. Недавно девочка навестила ее в особняке. А 17 февраля она пришла на спектакль своей мамы. Как известно, уже второй год Анастасия выступает с шоу «Балерина в зазеркалье цирка». Наследница артистки облачилась в алый берет, косуху и леопардовую юбку из шифона. Наряд дополнили ботинки на массивной подошве.

Как оказалось, девушка пришла поддержать маму, а также представить свой номер. Волочкова показала, как наследница репетирует песню.

«Sound check Ариадны. И прекрасная поддержка ее песни девочками», — написала она в соцсети.

Поклонники отметили, что дочка балерины повзрослела. «Интересный образ, отлично одеваешься! Не стесняйся — голос милый!», «Ариша, такая взрослая уже», «Даже приятно, девочка без тату, совершенно женственная», «Еще маму затмила, выглядит чудесно», «Прическа отличная», «Такая красотка», — прокомментировали пост подписчики.

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