«Я усох»: Денис Шведов показал, как выглядит после окончания съемок «Последнего героя»

Не так давно стартовали съемки нового сезона шоу «Последний герой». Легендарный проект снова собрал в суровых условиях лучших из лучших. В одном из племен собрались «Чемпионы»: те, кто уже участвовал раньше в проекте. А второе племя получило название «Новички», которое говорит само за себя. Если раньше съемки проходили на Филиппинских островах, то теперь участники посетили дикие пляжи Африки.

Примечательно, что один из участников не смог приехать на шоу, поэтому его место в племени «Чемпионов» занял Денис Шведов. Актеру пришлось впервые попробовать свои силы в таком нелегком соревновании и жить без удобств посреди дикой природы. Однако с первых дней он хорошо себя проявил. В одном из последних испытаний он удержал корзину, в которую соперники накидывали кокосы и принес победу.

А 17 февраля Шведов впервые вышел на связь с поклонниками. Он опубликовал фото, сделанное на побережье. Шорты и футболка подчеркнули его исхудавшее тело. Как оказалось, съемки проекта завершились и он вернулся домой. При этом осталось загадкой, смогли он дойти до финала шоу и стать победителем. К слову, артист позировал перед Надеждой Ангарской, победительницей прошлого сезона и его соплеменницей.

«Надь, сфоткай меня красиво! Всем здрасьте! Закончился мой цифровой детокс, а вместе с ним и съемки „Последнего героия“! Я усох, перезагрузился, и встретил новых друзей. Не скучал по соцсетям и другим благам цивилизации. Вот учусь заново печать и постить фотки. Про впечатления и опыт напишу позже», — заявил Шведов.

Поклонники поразились тому, как он похудел. Как известно, участники едят лишь рис, а также фрукты, которые еще нужно найти на острове, и морепродукты, добытые в воде или песке. «Блииин…. очень сильно похудел! Денис, давай набирай вес», «А мы вот скучали. Денис, какой вы худющий стали», «Пропал Денисом, вернулся Робинзоном», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что сейчас в команде «Чемпионов» за победу борются Надежда Ангарская, Елена Барткова, Александр Матвеев, Аида Мартиросян, Димитрий Павлюк, Алексей Полихун и Денис Шведов, и из борьбы уже выбыла Елена Перова. Новые выпуски шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» — выходят каждую субботу в 19:00 на ТВ-3.

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