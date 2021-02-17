«Едет домой»: сын Михаила Боярского рассказал о состоянии актера

Стало известно о самочувствии госпитализированного накануне Михаила Боярского. Последними новостями о состоянии своего отца поделился Сергей Боярский. Он рассказал, что врачи приняли решение отпустить Михаила Сергеевича из клиники. Более того, уже завтра, 18 февраля, артист приступит к работе.

«Михаил Сергеевич едет домой, выписан из больницы. Уже завтра будет играть в театре Ленсовета в вечернем спектакле», — поделился Сергей Боярский.

Сам же Михаил Боярский отказывался находиться под наблюдением врачей и хотел уйти домой еще в день госпитализации, но медики все же уговорили его провести хотя бы сутки в клинике.

«Угроза миновала, он еще вчера хотел уйти, но решили дождаться анализов», — уточнил Боярский-младший в беседе с «Пятым каналом».

Напомним, что накануне скорую помощь актеру вызвала его супруга Лариса Луппиан, когда у Михаила Сергеевича вдруг резко поднялась температура.

Тест на коронавирус дал отрицательный результат, к тому же артист привился меньше месяца назад и довольно легко перенес вакцину. Сейчас состояние Боярского не вызывает опасения у медиков.

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