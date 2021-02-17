Ксения Бородина в белоснежных сапогах и шубе приехала поздравлять бабушку с 84-летием

Телеведущая приехала в свое старое жилье, чтобы поздравить родственницу с днем рождения. Она взяла с собой наследниц.

Ксения Бородина уже давно живет в загородном доме, недалеко от Рублевского шоссе. Она любит во всем соблюдать порядок. У телеведущей подрастают дочки: Маруся от первого брака и Теона от нынешнего мужа Курбана Омарова. Ранее она признавалась, что уже купила наследницам по квартире. У самой знаменитости тоже есть недвижимость. При этом она любит бывать в квартире, где росла. 17 февраля день рождения отмечает ее бабушка Галина.

С утра Ксения нарядила дочек и поехала поздравлять именинницу. Сама телеведущая облачилась в белоснежные сапоги на массивной подошве и шубу из натурального меха.

«Родные пенаты. Мой родной район. Сколько я на этой остановке простояла. Я здесь стояла и ждала 127 автобус все время. А вот кинотеатр «Брест». А вот здесь вот была дискотека «Пятый элемент», куда я ходила», — рассказывала она.

Дочек девушка тоже принарядила. Младшая была в бархатном черном платье с белым воротником и яркой шубе с крыльями на спине. А Маруся надела юбку плиссе и белую рубашку. Черный пуховик дополнял ее образ. Девочки держали в руках букеты цветов.

«Готовы поздравлять бабушку? Один лифт с пакетами уехал, теперь ждем второй», — отметила Бородина.

Она привезла продукты и подарки бабушке. Женщина расцеловала дочек Ксении и с радостью их встретила в квартире.

«Моя родная, моя любимая, самая лучшая на свете! Спасибо тебе за все, за все, что ты сделала для меня и не только в этой жизни. Ты всегда всю жизнь всем помогала, всех любила, всех жалела и обо всех заботилась! Такой души как у тебя на всем свете не найти. Спасибо, что воспитала меня и так помогла мне в этой жизни. Все тебе сто раз зачитаю, люблю тебя. С днем рождения моя милая бабушка Галя. 84 года! Здоровья, здоровья, здоровья», — поздравила ее звезда.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что именинница прекрасно выглядит в столь зрелом возрасте. «Как круто когда есть бабушка!», «Какая красивая», «Выглядит намного моложе своих лет!», «Просто красотки», — прокомментировали пост подписчики.

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