«У нас с Кириллом разные подходы к творчеству»: Нагиев назвал зарплату сына в Театре имени Ленсовета

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев заявил, что нередко подсказывает своему сыну Кириллу, как сыграть ту или иную роль. Его наследник служит, как известно, в Театре имени Ленсовета.

По словам Нагиева, сын с чем-то соглашается, с чем-то нет. В то же время он всегда может намекнуть отцу, что в той или иной программе он мог бы и не участвовать. Нагиев заметил, что во время пандемии денежки на «ненужном» проекте очень хорошо проедались.

«У нас с Кириллом разные подходы к жизни и творчеству. Ему нравится работать за двадцать тысяч в театре и играть там семь главных ролей. Я в его возрасте не мог себе этого позволить, а сейчас уже и не хочу». Дмитрий Нагиев

больше по теме Кирилл Нагиев рассказал, как звезды стендапа готовятся к своим выступлениям Для съемок новой комедии молодой актер влез в шкуру комика и познакомился с этой профессией.

Напомним, что единственному сыну Дмитрия Нагиева уже 32 года. Он появился на свет от отношений актера с Аллой Щелищевой. Вместе с этой женщиной актер был вместе с 1986 по 2010 год. Бывшая жена Дмитрия Нагиева известна широкой публике под псевдонимом Алиса Шер, сообщает портал Wday.ru.

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