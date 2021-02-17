«Мы гордимся Серегой, что у него такая жена»: Песков на юбилее Цой осыпал певицу комплиментами

Как выяснилось, пресс-секретарь президента России много лет дружит с семьей исполнительницы.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков побывал на юбилее певицы Аниты Цой, которой не так давно исполнилось 50 лет. Выяснилось, что он давно дружит с семьей звездной исполнительницы. Особенно с ее мужем – Сергеем Цоем, который на протяжении почти двадцати лет возглавлял весь информационный блок правительства и мэра столицы Юрия Лужкова.

Анита Цой. Фото: Globallookpress.com

«Мы гордимся Серегой, что у него такая жена. Ты – совершенно восхитительная женщина. Ты очень ласковая мама!» Дмитрий Песков

Интересно, что муж Аниты Цой, которого все родные и друзья давно называют Петровичем, таким комплиментам в адрес жены был сильно рад. Он не уставал повторять перед всеми собравшимися, что ему невероятно повезло с женой. По словам Сергея Цоя, возлюбленная окружила его заботой и вниманием. Первая тарелка в семье, как он заверил, всегда достается ему, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Анита и Сергей Цой вместе много лет. Будущая звезда вышла замуж в 19 лет и с тех пор невероятно счастлива. У пары есть совместный сын Сергей.

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