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Синяки на руках от уколов и капельниц: как выглядит Бари Алибасов после наркоза и операции

Продюсер группы «На-На» находится не в самом лучшем состоянии.

Синяки на руках от уколов и капельниц: как выглядит Бари Алибасов после наркоза и операции
Бари Алибасов. Фото: Globallookpress.com

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в сторис Instagram опубликовал фотографию своего отца из калининградской больницы. Как известно, продюсер несколько дней назад перенес операцию после перелома ноги. Надо отметить, что выглядит Бари Алибасов не лучшим образом. У него вид человека, который устал жить.

Бари Алибасов
Бари Алибасов. Фото: instagram.com/barialibasovjr/

Отметим, что проблемы со здоровьем у 73-летнего продюсера начались после развода с женой актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Вместе звездная парочка была всего два года.

Добавим, что на руках у Бари Алибасова можно увидеть синяки от уколов и капельниц. Сейчас за звездным продюсером ухаживает сын. Он ранее отмечал, что отцу необходим постоянный уход и внимание. Одному в сложившейся ситуации ему не справиться.

Бари Алибасов — один из самых популярных продюсеров России. Последние годы все новости вокруг него связаны со скандалами и различными происшествиями. Порой невозможно понять, где правда, а где ложь.

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