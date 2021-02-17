«Хотим лето!»: Арнтгольц порадовала совместным кадром с подросшей 11-летней дочкой Машей

Актриса Татьяна Арнтгольц в сторис Instagram разместила совместный кадр со своей 11-летней дочкой Машей. Девочка, надо отметить, растет настоящей красавицей и очень сильно похожа на свою звездную маму. На кадре актриса и ее дочь позируют на фоне красивой природы. Судя по всему, они в тот момент находились на отдыхе.

«Хотим лето!» — заявила в подписи над фотографией Татьяна Арнтгольц.

Напомним, что дочь Машу Татьяна Арнтгольц родила в 2009 году. Отцом девочки является известный российский актер Иван Жидков. Летом 2013 года пара распалась. Сейчас Татьяна Арнтгольц живет с актером Марком Богатыревым. Еще до свадьбы звезда познакомила жениха с родителями, побывав с ним в Калининграде. К слову, торжество прошло в полной секретности. Пара готовится к прибавлению в семействе.

Добавим, что Иван Жидков сохранил с Татьяной Арнтгольц добрые отношения. Он исправно платит бывшей жене алименты. Актер часто берет наследницу к себе домой и проводит с ней все свое свободное время.

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