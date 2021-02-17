«Спасательница Малибу»: Горбань в серебристом купальнике на молнии засветила округлую грудь

Недавно Мария Горбань вышла замуж. Избранником 34-летней актрисы стал Кирилл Зоткин. После бракосочетания, которое прошло в Москве, молодожены уехали отдыхать в Сочи. Пара уже вернулась в Москву, где Горбань приступила к работе. В своем Instagram блондинка поделилась снимком с отдыха на Шри-Ланке и попросила зрителей приносить на спектакли не цветы, а корм для животных. На фото Маша позировала в серебристом купальнике, молнию от которого оставила расстегнутой.

«Спасательница Малибу! Какая вы огонь! Красота! Невероятная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что основную часть зимы Мария Горбань провела в теплых краях. Новый год она с будущим мужем встретила на Бали. Там же отметила и свой 34-й день рождения. Позже успела отдохнуть с мамой и дочкой на Мальдивах.

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