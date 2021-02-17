Видеорецепт вкуснейшего спагетти в томатном соусе, с морепродуктами от шеф-повара «Пять ужинов»
Видео
Что известно о модной соцсети Clubhouse, в которой можно свободно болтать со звездами
Видео

«Вы замуж хотите?»: телесваха Сябитова назвала главное условие удачного брака

Правилами телеведущая поделилась в своем Instagram.

«Вы замуж хотите?»: телесваха Сябитова назвала главное условие удачного брака
Роза Сябитова. Фото: instagram.com/syabitova_roza

Главная телесваха страны Роза Сябитова назвала главное условие удачного брака. По ее мнению, любой союз похож на американские горки и он не решит всех проблем невесты. Об этом она рассказала в своем Instagram.

«Первое, чему вы должны научиться – это жить по средствам. Например, не покупать каждый год новые гаджеты, чтобы быть в тренде, с умом покупать наряды (желательно не на распродажах). И главное, научиться копить деньги. Вдруг, у будущего мужа не будет хорошо оплачиваемой работы, или он ее потеряет. Вы же замуж хотите по любви, а не по расчету?» — написала Сябитова.

Напомним, что сама телесваха была замужем дважды. Первый ее муж Михаил Сябитов, которому она родила двоих детей, скончался от инфаркта. Со вторым Юрием Андреевым ведущая рассталась несколько лет назад.

Смотрите также:

Тэги

бракРоза СябитоваРоза Сябитова последние новостисваха Роза Сябитова