«Вы замуж хотите?»: телесваха Сябитова назвала главное условие удачного брака

Главная телесваха страны Роза Сябитова назвала главное условие удачного брака. По ее мнению, любой союз похож на американские горки и он не решит всех проблем невесты. Об этом она рассказала в своем Instagram.

«Первое, чему вы должны научиться – это жить по средствам. Например, не покупать каждый год новые гаджеты, чтобы быть в тренде, с умом покупать наряды (желательно не на распродажах). И главное, научиться копить деньги. Вдруг, у будущего мужа не будет хорошо оплачиваемой работы, или он ее потеряет. Вы же замуж хотите по любви, а не по расчету?» — написала Сябитова.

Напомним, что сама телесваха была замужем дважды. Первый ее муж Михаил Сябитов, которому она родила двоих детей, скончался от инфаркта. Со вторым Юрием Андреевым ведущая рассталась несколько лет назад.

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