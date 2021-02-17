Бывшая солистка группы «Тутси» Крайнова обрушилась с гневной отповедью на Шульгина

Как отметила певица, он постоянно доводил ее и коллег до истерик.

Бывшая солистка группы «Тутси» Анастасия Крайнова нелестно отозвалась о продюсере Александре Шульгине, когда обсуждала конфликт, случившейся между продюсером Виктором Дробышем и телеведущей Настасьей Самбурской.

«После продюсера Александра Шульгина, который доводил нас до истерик и потом просто-напросто вышвырнул, Виктор Яковлевич стал для нас спасителем». Анастасия Крайнова

Как отметила Крайнова, Дробыш разрешил ей покинуть группу за полгода до окончания контракта, когда она решила заняться сольной карьерой. Продюсер даже неустойки не попросил. Кроме того, Дробыш разрешал всем ушедшим из группы девушкам выступать с репертуаром «Тутси», понимая, что это их хлеб, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что у Настасьи Самбурской несколько лет назад было заключено продюсерское соглашение с Виктором Дробышем. По ее словам, никакого продвижения с его стороны она за последние несколько лет так и не ощутила. Контракт с ним она хочет разорвать, отказавшись от прописанных в нем условий.

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