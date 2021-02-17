«Всегда приятно, когда приятно»: Мельникова показала Асмус в нижнем белье

Дарья Мельникова и Кристина Асмус служат в Московском театре имени Ермоловой. Обе играют в спектакле «Текст» по роману Дмитрия Глуховского. Премьера его состоялась в мае 2018 года. Накануне, после очередной постановки, Мельникова запечатлела себя в раздевалке с букетом цветом. А на заднем плане в этот момент переодевалась Асмус.

«Сегодня такой был спектакль хороший. Подарили цветы. Всегда приятно, когда приятно», — сказала Мельникова.

Кристина оценила чувство юмора коллеги и опубликовала ее кадры в своем микроблоге.

Напомним, на днях Кристина Асмус снова стала блондинкой. Актриса решила вернуть свой цвет волос, после того как пару месяцев пробыла жгучей брюнеткой. Смена имиджа ей нужна была для новой роли.

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