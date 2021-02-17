«Я сейчас просто занята»: тайная внучка Ланового высказалась после слухов о родстве с актером

Как отметила Анна, она готова обсуждать эту тему, но несколько позже.

Предполагаемая тайная внучка покойного актера Василия Ланового, Анна, которая большую часть времени проводит в Архангельске, высказалась после смерти любимого деда.

Как отметила девушка, она не распространяет информацию о родстве с актером. Девушка не хочет говорить с журналистами на подобные темы.

«Я сейчас просто занята, если хотите, можем поговорить позже». Внучка Василия Ланового

Между тем через какой-то время Анна закрыла свою страничку в социальной сети. Кроме того, она заблокировала номер телефона, не пожелав общаться с прессой. Кстати, позже ее мать Жанна стала заявлять, что Анна не внучка Василия Ланового, сообщает «Комсомольская правда-Санкт-Петербург».

Напомним, что Анна — внебрачная дочь покойного сына Ланового, Сергея. Когда-то ее мать связалась с актером и раскрыла всю правду о похождениях его наследника. Позже, после теста ДНК, актер признал родство и даже стал помогать в финансовом плане своей внучке.

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