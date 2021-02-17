«Очень женственный фасон»: Собчак в юбке годе и приталенном жакете отметилась на съемках

Ксения Собчак любит быть в центре внимания. Она уже давно работает на телевидении. Многие помнят шоу «Блондинка в шоколаде», где девушка показывала свою жизнь. Тогда она носила мини-юбки и не боялась быть дерзкой. Теперь телеведущая сменила стиль в одежде и обрела гармонию в личной жизни. Она уже больше года счастлива в браке с Константином Богомоловым и растит сына Платона от первого брака.

Недавно звездная семья отдохнула на Мальдивах. После отпуска у Ксении начала череда светских раутов. Недавно она вышла в свет, облачившись с подругой в одинаковые платья, а в музей девушка сходила в белоснежном пальто. Также она активно работает и для таких случаев выбирает элегантные, но сдержанные луки. На днях Собчак снималась в передаче вместе с Богомоловым. На съемочной площадке, где должны были начаться «дебаты», она предстала в жакете с акцентом на талии и юбке годе. Наряд дополнили ботинки на плоский подошве с небольшим каблуком.

Ксения завила волосы и сделала макияж с алой помадой. Она призналась, что находилась в отличном настроении. Для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Мне нравится выбор цвета. Серый цвет для такой передачи в качестве ведущий очень удачен. По психологии, серый цвет очень стабильный, устойчивый оттенок, который позволяет отстоять свои позиции. Также он один из модных цветов этого сезона. Очень женственный фасон. Очень удачно собран образ. И прическа легкими волнами, все очень мягко, женственно. Мне уже очень хочется посмотреть передачу, чтобы увидеть ее поведение в этом костюме. Юбка годе, достаточно пышный рукав, свободный мягки. Все очень актуально и придает Ксении некую мягкость, поэтому хочется увидеть ее в передаче в этом образе. Прекрасный образ и очень к лицу Ксении», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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