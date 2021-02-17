«Разговоры до утра, смех, шампанское»: Повереннова рассказала, как познакомилась с миллионером, который стал ее мужем

В День всех влюбленных 47-летняя актриса Дарья Повереннова вышла замуж. Ее избранником стал 57-летний миллионер Андрей Шаронов. В разные годы он занимал руководящие должности, в том числе был заместителем мэра Москвы. Сейчас входит в группу совета директоров нескольких крупных российских компаний. В день свадьбы Дарья отметила, что к этому дню они шли почти восемь лет.

В своем Instagram Повереннова рассказала, как она познакомилась с Шароновым. Это случилось летом 2013 года. К тому времени предприниматель уже был вдовцом. Первая встреча будущих супругов состоялась в Театре имени Маяковского, где Дарья играла в спектакле «Любовь глазами сыщика», а бизнесмен пришел на постановку вместе с ее друзьями.

«Андрей тогда пришел с букетом белоснежных гладиолусов такой красоты, каких я в жизни не видела! Ну а дальше — совместные посиделки дома, разговоры до утра, смех, шампанское, шутки, песни под гитару…» — написала Повереннова.

Добавим, что у актрисы есть взрослая дочь Полина от актера Александра Жигалкина, с которым она была в браке десять лет.

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