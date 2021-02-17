Дома на Алтае и на берегу Миусского лимана: как живет получающий 300 тысяч рублей в день Деревянко

Актер не раз говорил, что любит и уважает деньги.

Актер Павел Деревянко, который получает триста тысяч рублей за съемочный день, о чем сам ранее рассказывал, оказался, что неудивительно, очень богатым человеком. Выяснилось, что он строит дом детям на Алтае, а также особняк маме и брату на берегу Миусского лимана на Азовском море.

Актер не привык экономить на поездках, развлечениях, ресторанах и подарках. Известно, что Павел Деревянко обзавелся двухкомнатной квартирой в центре Москвы – в Малом Казенном переулке, где сделал шикарный ремонт.

«Люблю, уважаю деньги. Мне кажется, как они приходят, так и должны уходить. Много отдаю. Получаю счастливую жизнь, семью». Павел Деревянко

Напомним, что у актера подрастают две дочки — десятилетняя Вера и шестилетняя Саша от теперь уже бывшей гражданской жены Дарьи Мясищевой. Его родные живут в шикарном доме на Николиной Горе. Это в дачном поселке на Рублево-Успенском шоссе.

Сам актер сейчас счастлив с новой девушкой. В его жизни появилась танцовщица Алена Иванова. Ей 35 лет, сообщает «Комсомольская правда».

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