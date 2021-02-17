«Врачи поставили неправильный диагноз»: Никульников вспомнил, как его вторая жена умерла от рака

Актер Алексей Никульников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как ушла из жизни его вторая жена Елена Авакумова.

«Мы познакомились на кинофестивале в Благовещенске. Она была вице-президентом этого фестиваля. Мы в греческих Афинах сыграли свадьбу. Прожили вместе десять лет. С ней мне было здорово и хорошо. Мы, правда, не хотели быть родителями. Поздновато встретились». Алексей Никульников

Как отметил актер, к сожалению, их счастье было недолгим. «Болезнь ее забрала и ничего нельзя было сделать. Врачи поставили неправильный диагноз. Когда поставили правильный – было поздно. У нее был рак. Я ни на секунду от нее не отходил. Это было ужасное время. Я старался с ней о смерти не говорить, тем более, что она была оптимистом. Ей было всего 56 лет. Я был рядом с ней всегда», — сказал актер.

Напомним, что Алексей Никульников прославился по роли Ивана, сына Клавдии, в фильме «Цыган». С 1986 года и по настоящее время он актер театра «Около дома Станиславского».

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