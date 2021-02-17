«Две недели комы и все»: Никульников рассказал, как его сын погиб под электричкой в десять лет

Как отметил актер, ему после этого просто не хотелось жить.

Актер Алексей Никульников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как пережил самое страшное, что может быть в жизни любого человека – смерть ребенка. Его сын Борис попал под электричку и умер в 10 лет.

«Случилось несчастье. Он попал под электричку. Получил черепно-мозговую травму. Две недели комы и все. Ему было десять лет. Он вообще на меня похож. Любитель сюрпризов. Раз, и сделать такое необычное. Он побежал на платформу, чтобы сказать: Оп, я здесь». И попал под дурацкую электричку. В общем какой-то бред». Алексей Никульников

Как отметил актер, его сын страшно любил скорость. «Хотел стать гонщиком, но не случилось. Он был гиперактивным. Тяжело мы это пережили. С его мамой к тому моменту мы расстались. У меня пропало всякое желание жить. Я винил себя в этом. Если бы был рядом, то этого не произошло. Бывшая жена после этой трагедии решила полностью посвятить себя служению господу и ушла в монастырь», — заявил актер.

Напомним, что Алексей Никульников прославился по роли Ивана, сына Клавдии в фильме «Цыган». С 1986 года и по настоящее время он актер театра «Около дома Станиславского».

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