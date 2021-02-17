«Пытался сгладить углы»: Никульников объяснил, почему развелся с ушедшей в монастырь первой женой

Актер Алексей Никульников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему развелся с первой женой, которая позже ушла в монастырь, приняв постриг. Также он вспомнил их историю знакомства в Ростовском училище искусств.

«Я не умею знакомиться. Целый год на нее смотрел. Знал ее расписание. Она училась на фортепианном отделении. Через год в колхозе мы познакомились на почве кражи ящика помидоров. Она вскоре стала моей женой. Она прекрасный и чудесный человек. Но через шесть лет совместной жизни так получилось, что мы расстались. Она по профессии регент церковного хора. Благодаря ей была построена церковь. Они с детьми, которые у нее учились, писали письма мэру Москву. Вскоре на Рязанке появился храм». Алексей Никульников

Как отметил актер, у них родился сын Борис, но брак это не спасло. «Ты любишь не конкретного человека, а свою любовь. И понимаешь со временем, что он другой. И ты понимаешь, что до этого ты любил свою любовь, а не этого человека. Это был осознанный выбор. Пытался сгладить все углы, но не получилось», — сказал актер.

Напомним, что Алексей Никульников прославился по роли Ивана, сына Клавдии в фильме «Цыган». С 1986 года и по настоящее время он актер театра «Около дома Станиславского».

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