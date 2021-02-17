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«Счастливая семья»: Лиза и Гарри Галкины запечатлелись с мамой и папой на прогулке

Архивное видео появилось на одной из фан-страниц девочки.

«Счастливая семья»: Лиза и Гарри Галкины запечатлелись с мамой и папой на прогулке
Лиза Галкина. Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa

В прошлом году двойняшки Лиза и Гарри Галкины стали первоклассниками. Наследники Примадонны и юмориста делают успехи не только в школе. Они успевают заниматься музыкой, изучать иностранные языки и радовать фанатов своими талантами.

Лиза Галкина с папой
Лиза Галкина с папой. Скриншот: instagram.com/elizaveta_galkinaa

На одной из фан-страниц Лизы в Instagram появился архивный видеоролик, на кадрах которого двойняшки гуляют с родителями. Гарри идет с мамой, держа ее за ручку, а Лиза взобралась на руки к папе. Видеоролик подписан коротко: «Счастливая семья».

Гарри Галкин с мамой
Гарри Галкин с мамой. Скриншот: instagram.com/elizaveta_galkinaa

Напомним, в этом году Алла Пугачева и Максим Галкин отметят 10-летие совместной жизни. Для шоумена этот брак стал первым, а для артистки — пятым. Также у нее есть взрослая дочь — 49-летняя Кристина Орбакайте — и трое внуков.

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