«Счастливая семья»: Лиза и Гарри Галкины запечатлелись с мамой и папой на прогулке

Архивное видео появилось на одной из фан-страниц девочки.

В прошлом году двойняшки Лиза и Гарри Галкины стали первоклассниками. Наследники Примадонны и юмориста делают успехи не только в школе. Они успевают заниматься музыкой, изучать иностранные языки и радовать фанатов своими талантами.

На одной из фан-страниц Лизы в Instagram появился архивный видеоролик, на кадрах которого двойняшки гуляют с родителями. Гарри идет с мамой, держа ее за ручку, а Лиза взобралась на руки к папе. Видеоролик подписан коротко: «Счастливая семья».

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Напомним, в этом году Алла Пугачева и Максим Галкин отметят 10-летие совместной жизни. Для шоумена этот брак стал первым, а для артистки — пятым. Также у нее есть взрослая дочь — 49-летняя Кристина Орбакайте — и трое внуков.

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