«Очень любит петь»: Костенко нарядила старшую дочь в пуховик лавандового оттенка

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов воспитывают двух дочек. Младшей Еве недавно исполнился год. А старшей Милане скоро будет три. Своим фанатам в микроблоге Костенко показала Милану, которую нарядила в пуховик лавандового оттенка и вязаную шапку с помпоном в тон куртке. Оказывается, Милана уже проявляет вокальные способности.

«Знаете ли хорошего педагога по вокалу, который занимается с детками от двух лет? Ну, очень любит петь», — подписала видео Костенко.

Напомним, сама модель еще также учится. Настя выбрала журналистику, азы которой постигает в Высшей школе «Останкино». Первый опыт в этой сфере у нее случился в прошлом году. Костенко доверили вести программу о хоккее на татарском телевидении. В тот период семья жила в Казани, где Тарасов играл за местный «Рубин».

Смотрите также: