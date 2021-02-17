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«Очень любит петь»: Костенко нарядила старшую дочь в пуховик лавандового оттенка

Модель решила отдать девочку на занятия по вокалу.

«Очень любит петь»: Костенко нарядила старшую дочь в пуховик лавандового оттенка
Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов воспитывают двух дочек. Младшей Еве недавно исполнился год. А старшей Милане скоро будет три. Своим фанатам в микроблоге Костенко показала Милану, которую нарядила в пуховик лавандового оттенка и вязаную шапку с помпоном в тон куртке. Оказывается, Милана уже проявляет вокальные способности.

Милана Тарасова
Милана Тарасова. Скриншот: instagram.com/kostenko.94

«Знаете ли хорошего педагога по вокалу, который занимается с детками от двух лет? Ну, очень любит петь», — подписала видео Костенко.

Напомним, сама модель еще также учится. Настя выбрала журналистику, азы которой постигает в Высшей школе «Останкино». Первый опыт в этой сфере у нее случился в прошлом году. Костенко доверили вести программу о хоккее на татарском телевидении. В тот период семья жила в Казани, где Тарасов играл за местный «Рубин».

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