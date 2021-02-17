«Мира – няня моих детей»: Прилучный до сих пор не представил друзьям Карпович как свою девушку

Друзья актера Павла Прилучного удивлены, что он до сих пор не представил им свою новую возлюбленную актрису Мирославу Карпович как свою девушку.
«Он говорит: «Можете считать, что Мира — няня моих детей, мы с ней дружим, она помогает мне по хозяйству, когда сын и дочь приезжают».
Как считают друзья Павла Прилучного, кризис в жизни актера продолжается. Звезде сериала «Мажор» не удалось в свое время вернуть жену актрису Агату Муцениеце, и он все больше уходит в себя. Кроме того, развод нанес серьезный удар по финансам артиста.
По словам друга Прилучного, съемочный день актера стоит в районе пятисот тысяч рублей, но сейчас работы нет. Остался только театр.
Напомним, что на Прилучном висит долг в десять миллионов рублей за два автомобиля. Кроме того, никто не покупает особняк звезды. Он выставлен на продажу за 180 миллионов рублей.
Прилучный вынужден жить с Карпович в загородном доме своих друзей. Не погашен и кредит за старый дом. Ему необходимо выплатить за него несколько десятков миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».