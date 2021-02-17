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«Мира – няня моих детей»: Прилучный до сих пор не представил друзьям Карпович как свою девушку

Как рассказывает актер друзьям, коллега просто «помогает ему по хозяйству».

«Мира – няня моих детей»: Прилучный до сих пор не представил друзьям Карпович как свою девушку
Павел Прилучный. Фото: Globallookpress.com

Друзья актера Павла Прилучного удивлены, что он до сих пор не представил им свою новую возлюбленную актрису Мирославу Карпович как свою девушку.

Мирослава Карпович
Мирослава Карпович. Фото: Globallookpress.com

«Он говорит: «Можете считать, что Мира — няня моих детей, мы с ней дружим, она помогает мне по хозяйству, когда сын и дочь приезжают».

Друг Павла Прилучного

Как считают друзья Павла Прилучного, кризис в жизни актера продолжается. Звезде сериала «Мажор» не удалось в свое время вернуть жену актрису Агату Муцениеце, и он все больше уходит в себя. Кроме того, развод нанес серьезный удар по финансам артиста.

По словам друга Прилучного, съемочный день актера стоит в районе пятисот тысяч рублей, но сейчас работы нет. Остался только театр.

Напомним, что на Прилучном висит долг в десять миллионов рублей за два автомобиля. Кроме того, никто не покупает особняк звезды. Он выставлен на продажу за 180 миллионов рублей.

Прилучный вынужден жить с Карпович в загородном доме своих друзей. Не погашен и кредит за старый дом. Ему необходимо выплатить за него несколько десятков миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».

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