«За двойной гонорар готов поведать о своем стуле»: Абрикосов раскрыл пикантные подробности личной жизни

Как отметил бывший участник скандальной телестройки, за отдельную плату он готов рассказать много интересного о себе.

Бывший участник скандальной телестройки «Дом-2» Май Абрикосов, который несколько лет назад уехал жить в глухую деревню и оттуда с завидным постоянством от, судя по всему, избытка свободного времени пишет кляузы на своих коллег по проекту, в Instagram раскрыл некоторые пикантные подробности личной жизни.

«За отдельную плату я расскажу вам, например, сколько какашек убираю за собакой, если выгуливаю ее во дворе, в какой туалет ходят мои кошки, а за двойной гонорар готов поведать и о своем стуле. Сразу признаюсь, что если мне попадаются отпадные новости, то стул мой становится гуще».

Май Абрикосов

Также Абрикосов раскрыл, с кем живет в своем скромном покосившемся домишке. Оказалось, что вместо жены и детей он коротает вечера в обществе четырех кошек и «гостеприимной» собаки, которая, как он выразился, «всех впускает, но никого не выпускает».

Как отметил Абрикосов, ремонт в его жилье все еще продолжается, чему в общем-то удивляться не стоит, учитывая количество времени, которое он тратит на различные «разоблачения».

«Скажу по секрету, у меня нигде нет обоев, практически все стены готовы под покраску, нанесу слой, когда спадут морозы», — оправдался 39-летний шоумен, который так и не обрел счастья в личной жизни, за ужасающий вид своего жилища.

Ранее Май Абрикосов опубликовал несколько снимков из своего дома. Надо признать, что живет экс-участник «Дома-2» в ужасных условиях. Стены в его доме обшарпаны, и складывается впечатление, что он никогда не начинал ремонт, сосредоточившись на «воспитании» животных.

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