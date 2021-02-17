Седокова в черном комбинезоне на бретелях показала внушительный бюст во всей красе

Несколько лет назад Анна Седокова увлеклась моделирование и дизайном одежды. Хобби превратилось в нечто большее, поэтому на днях артистка открыла модный бутик в одном из торговых центров Москвы. Одежду личного бренда Аня выбирает и сама. В микроблоге она показала, как можно носить черный комбинезон.

Аня позировала в силуэтном наряде на тонких бретелях, показав во всей красе пышный бюст и отточенную фигуру.

Напомним, в прошлом году Седокова вышла замуж в третий раз. Избранником артистки стал профессиональный спортсмен, баскетболист Янис Тимма. Эксклюзивные кадры со свадьбы она показала в своем новом клипе «Привязана к тебе».

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