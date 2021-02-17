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«Милашка»: Asti облачилась в трикотажный костюм молочного оттенка, подчеркнув сочный бюст

Певица показала, как выглядит в домашней обстановке.

«Милашка»: Asti облачилась в трикотажный костюм молочного оттенка, подчеркнув сочный бюст
Asti. Фото: instagram.com/astiselfmade

Недавно солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба изменила имидж. Она отрезала длинные локоны и стала блондинкой. В своем Instagram девушка решила показать, как выглядит в домашней обстановке. Анна облачилась в трикотажный костюм молочного оттенка и такой же топ, подчеркнув пышный бюст. Фанаты оценили образ своей любимицы.

«Какая сладкая! Ты меня заряжаешь! Милашка! Красивая! Какая ты милая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в декабре прошлого года Asti получила новый социальный статус. Она вышла замуж за своего возлюбленного по имени Станислав. Медовый месяц супруги провели на Мальдивах, а по возвращению в Москву коллектив Artik&Asti выиграл статуэтку от «Нового радио» как лучшая группа.

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