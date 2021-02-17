«Нужно переходить из вражды в дружбу»: Киркоров дал ценный совет Бузовой и Манукяну

Как отметил поп-король, блогер и певица наговорили друг другу за последнее время много глупостей.

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров заявил, что не верит в воссоединение певицы Ольги Бузовой и ее теперь уже бывшего возлюбленного — музыканта и блогера Давида Манукяна. Как он думает, их вражда зашла слишком далеко и примирение теперь уже невозможно. По его мнению, звезды наговорили много глупостей в адрес друг друга за последний месяц. Теперь у каждого из них своя дорога.

«Они были счастливы какой-то период времени, поэтому надо вспоминать только хорошее, о чем я говорю и одному, и второй. Нужно переходить из вражды в дружбу, я же сумел сохранить дружеские отношения с Аллой Борисовной». Филипп Киркоров

Как отметил Филипп Киркоров, себя он считает святым Валентином и хочет, чтобы все были счастливы. Сам он любит и Бузову, и Манукяна, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Давид Манукян и Ольга Бузова расстались спустя полтора года отношений.

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