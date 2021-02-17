«Какие бодрые орехи!»: Бузова в шелковом белье эротично изогнулась на балконе ради красивого кадра

Поклонники Ольги Бузовой не перестают восхищаться своей любимицей. Публика восторгается ее искренностью, умением держаться в непростой ситуации с Давой после расставания с ним, а также ее фигурой. Что говорить, певица действительно обладает роскошными формами – тонкой талией, длинными ногами и изящной линией декольте.

Девушка умеет также преподнести себя в лучшем свете. Ее «рабочая сторона» — левая, именно с этой позиции можно увидеть большинство ее снимков. Кроме того, для фото она всегда приподнимается на носочки, чтобы ноги выглядели более эффектно.

Звезда не стала поддаваться веянию моды и оставила свою грудь в естественном виде, нередко появляясь в одежде без лифа. Кроме того, девушка явно гордится своими подтянутыми бедрами, часто демонстрируя на селфи вид сзади.

«Какие бодрые орехи!», «Секси-кошечка», «Настолько все красиво, придраться не к чему. Супер! Заслуживаешь внимание, комплименты, уважение», «Какая красивая девушка», — восхитились фолловеры.

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