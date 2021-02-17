«Петренко на это больно смотреть»: Климова показала восхитительное тело в сексуальном бикини-бандо

43-летняя актриса Екатерина Климова не перестает удивлять публику своим моложавым видом и безупречными формами. Кажется, что время не властно над ней. Кроме того, на ее фигуре никак не отразились четыре беременности.

Напомним, звезда теленовеллы «Бедная Настя» — мама двух дочек и двоих сыновей. Старшая наследница Елизавета от первого мужа ювелира Ильи Хорошилова — уже студентка МГУ, а младшая Белла от третьего супруга артиста Гелы Месхи посещает садик. Сыновья от второго законного избранника Екатерины Игоря Петренко Матвей и Корней – школьники.

Не удивительно, что фигура Климовой постоянно обсуждается ее фолловерами, а каждое новое фото с ней в бикини производит в Сети фурор. Вот и на этот раз снимок в белом секси-купальнике без лямок не на шутку разгорячило ее поклонников.

«Как же такой животик гладкий сохранить после четырех деток? Накачать-то можно, а вот кожа … Просто нет слов!», «У Климовой четверо детей????», «И это мама четверых детей. У меня просто обморок», — можно увидеть в фан-аккаунте звезды.

Кое-кто обратил внимание, что снимок сделан еще в далеком 2016-м году, когда звезда еще была счастлива в своем третьем браке с Месхи, причем фотография выполнена его же рукой. Пара тогда вместе провела отпуск в Турции. «Петренко на это больно смотреть», — заметил один из фолловеров. «Да они все трое сейчас локти кусают», — ответил ему другой фанат.

Действительно, Екатерина в настоящий момент совершенно свободна. А если говорить о ее фигуре, то она по-прежнему безупречна, в этом можно убедиться, взглянув на кадры с последнего пляжного сезона, сделанные также на земле османского народа.

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